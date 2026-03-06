Paralimpiadi Milano Cortina 2026 oggi la cerimonia di apertura | orario ospiti e dove vederla

Oggi si svolge la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi Milano Cortina 2026, con inizio previsto in orario serale. Alla manifestazione partecipano atleti provenienti da diversi paesi, accompagnati da ospiti e rappresentanti ufficiali. La cerimonia sarà trasmessa in diretta su vari canali televisivi e piattaforme digitali, offrendo agli spettatori l’opportunità di seguire l’evento in tempo reale. La competizione si svolge fino al 15 marzo.

Dopo le Olimpiadi invernali, l'Italia torna protagonista con i Giochi paralimpici: spettacolo, sport e inclusione fino al 15 marzo Al via oggi, venerdì 6 marzo, le Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026. L'evento inaugurale si svolgerà nella suggestiva cornice dell'Arena di Verona, con la cerimonia di apertura che darà ufficialmente il via alla manifestazione dopo il grande successo delle recenti Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026. I Giochi Paralimpici accompagneranno gli italiani fino al 15 marzo con numerose gare e protagonisti provenienti da tutto il mondo. Grande attesa soprattutto per lo spettacolo inaugurale, che per la prima volta nella storia dei Giochi Paralimpici si terrà all'interno di un sito patrimonio mondiale UNESCO.