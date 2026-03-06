Milano Cortina oggi la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi | orario ospiti e dove vederla

Oggi, venerdì 6 marzo, si svolge la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 all'Arena di Verona. L'evento vede la partecipazione di ospiti e atleti provenienti da diverse nazioni. La cerimonia viene trasmessa in diretta e rappresenta il via ufficiale alla competizione internazionale. La manifestazione è aperta al pubblico e si svolge nel rispetto del calendario stabilito.

(Adnkronos) – Iniziano oggi, venerdì 6 marzo, le Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 con la cerimonia di apertura all'Arena di Verona. Dopo il grande spettacolo offerto dalle Olimpiadi invernali, tocca ai Giochi Paralimpici, che da domani al 15 marzo accompagneranno gli italiani. Grande attesa per lo spettacolo inaugurale, che per la prima volta si terrà.