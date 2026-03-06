Milano | ballo diventa trappola 30mila euro estorti e arresti

A Milano, una donna di 35 anni è stata arrestata dai carabinieri con l’accusa di aver estorto circa 30mila euro attraverso richieste di favori sessuali. L’indagine ha portato all’arresto, che si è concentrato sulle attività di estorsione e autoriciclaggio messe in atto dalla donna. L’operazione ha coinvolto le forze dell’ordine, che hanno eseguito i provvedimenti restrittivi.

Nel cuore di Milano, una donna di 35 anni è stata arrestata dai carabinieri per estorsione sessuale e autoriciclaggio. La vittima, un uomo di 50 anni, ha denunciato il ricatto dopo essere stato costretto a pagare ingenti somme di denaro. L'indagine ha portato all'arresto della 35enne ai domiciliari, mentre un complice era già stato fermato in flagranza mentre raccoglieva i soldi estorti. Il caso evidenzia una trappola tesa attraverso un corso di ballo, trasformando una frequentazione innocente in uno scenario criminale. La Trappola del Ballo: Da Incontro Sociale a Ricatto. Tutto inizia a fine settembre con un incontro fortuito tra la donna e l'uomo durante un corso di ballo.