Allarme bomba al Tribunale di Milano in corso l'evacuazione | sul posto la polizia

Un allarme bomba ha coinvolto il Tribunale di Milano, portando all'evacuazione immediata dell’edificio. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i vigili del fuoco per effettuare i controlli necessari. La situazione ha richiesto la messa in sicurezza dell’intera struttura, mentre le autorità gestiscono l’emergenza. Nessuna informazione ufficiale sui motivi dell’allarme.

Allarme bomba in Tribunale a Milano: la telefonata, i controlli e l’evacuazione in corsoLa Polizia e i vigili del fuoco stanno intervenendo al palazzo di Giustizia di Milano dove è arrivata una telefonata, pare con voce straniera, in cui...

