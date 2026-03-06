Al Tribunale di Milano si sta svolgendo un intervento di sicurezza a causa di una telefonata anonima che segnalava la presenza di una bomba. La Polizia e i vigili del fuoco sono sul posto per effettuare i controlli e gestire l’evacuazione in corso. Le forze dell’ordine stanno verificando la situazione e garantendo la sicurezza delle persone presenti nell’edificio.

La Polizia e i vigili del fuoco stanno intervenendo al palazzo di Giustizia di Milano dopo che in Questura è arrivata una telefonata, pare con voce straniera, in cui si parlava della presenza di una bomba. Sono in corso le verifiche da parte delle forze dell’ordine. Davanti al Tribunale si sono concentrati più mezzi di vigili del fuoco e della Polizia ed è in corso l'evacuazione di alcune parti del tribunale. Il piano di emergenza Da quanto si è saputo, la telefonata - nella quale in sostanza una voce diceva 'c'è una bomba in tribunale' - è arrivata in Questura e i vertici degli uffici giudiziari milanesi hanno attivato subito il piano di emergenza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Allarme bomba in Tribunale a Milano: la telefonata, i controlli e l’evacuazione in corso

