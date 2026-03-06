Milano allarme bomba al Palazzo di giustizia | verifiche in corso

A Milano, al Palazzo di giustizia, si stanno svolgendo controlli dopo una telefonata che segnalava la presenza di un ordigno. Polizia e vigili del fuoco stanno verificando l’edificio e l’area circostante. Non ci sono ancora dettagli sulle eventuali minacce o sugli sviluppi delle operazioni di sicurezza. La situazione rimane sotto stretta sorveglianza mentre proseguono le verifiche.

(Adnkronos) – Allarme bomba al Palazzo di giustizia di Milano. Polizia e vigili del fuoco stanno facendo controlli dopo che una telefonata ha annunciato la presenza di un ordigno. E’ in corso l’evacuazione dello stabile, mentre procedono le verifiche delle forze dell’ordine. Alcune delle immagini pubblicate all’interno di questa testata giornalistica sono tratte da fonti online liberamente accessibili. Tali immagini non sono in alcun modo utilizzate per finalità commerciali e i relativi diritti restano di esclusiva titolarità dei rispettivi aventi diritto. In caso di accertata violazione, la redazione adotterà senza indugio ogni misura necessaria alla cessazione della stessa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

