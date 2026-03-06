allarme bomba al palagiustizia di milano gli accertamenti in corso

Un allarme bomba è stato segnalato al Palagiustizia di Milano, portando alla mobilitazione di forze di polizia e vigili del fuoco. La telefonata con voce straniera ha annunciato la presenza di un ordigno all’interno dell’edificio, che ora è sotto accertamento. Nei giorni scorsi, erano già stati registrati altri allarmi simili a Roma, in diverse istituzioni.

Dopo i tre allarmi bomba registrati lo scorso 3 marzo a Roma fuori diverse istituzioni, adesso la Polizia e i vigili del fuoco sono impegnati al palazzo di Giustizia di Milano dopo l'arrivo di una telefonata con voce straniera in cui si notificava la presenza di una bomba all'interno dello stabile. Sono scattete dunque le procedure di intervento e parti del tribunale sono state evacuate. In corso gli accertamenti. Le ragioni del Sì al referendum: intervista a Francesca Scopelliti e Avv. Guido Camera GUARDA . 🔗 Leggi su Iltempo.it

