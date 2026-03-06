È stato segnalato un allarme bomba al Palagiustizia di Milano, con le forze dell’ordine che stanno effettuando controlli nell’edificio. La Polizia e i vigili del fuoco sono sul posto dopo aver ricevuto una telefonata, di cui si parla di una voce straniera, che segnalava la presenza di un ordigno. Le autorità stanno verificando la segnalazione e hanno predisposto le misure di sicurezza necessarie.

La Polizia e i vigili del fuoco stanno intervenendo al palazzo di Giustizia di Milano dove è arrivata una telefonata, pare con voce straniera, in cui si parlava della presenza di una bomba. Sono in corso le verifiche; davanti al Tribunale più mezzi di vigili del fuoco e della Polizia ed è in corso l’evacuazione di alcune parti del tribunale. Da quanto si è saputo, la telefonata - nella quale in sostanza una voce diceva ’c’è una bomba in tribunale’ - è arrivata in Questura e i vertici degli uffici giudiziari milanesi hanno attivato subito il piano di emergenza. Tutte le persone presenti all’interno, centinaia, stanno mano a mano uscendo dal palazzo di giustizia e sono state interrotte tutte le attività, udienze comprese. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Allarme bomba al Palagiustizia di Milano, controlli in corso

Allarme bomba in Tribunale a Milano: la telefonata, i controlli e l’evacuazione in corsoLa Polizia e i vigili del fuoco stanno intervenendo al palazzo di Giustizia di Milano dopo che in Questura è arrivata una telefonata, pare con voce...

Leggi anche: Allarme bomba al Tribunale di Milano, in corso l’evacuazione: sul posto la polizia

Approfondimenti e contenuti su Allarme bomba al Palagiustizia di....

Temi più discussi: Cresci Piemonte, via libera al piano regolatore di Torino; Silver Rainbow, associazione Lgbtqia+ contro la solitudine dell’età: Rimedio all’assenza di figli; Paralimpiadi, oggi in piazza Duomo arriva la fiamma: staffetta dei tedofori nel centro della città; Napoli, ospedale San Giovanni Bosco nelle mani del clan Contini: quattro arresti, anche un avvocato.

Allarme bomba al Palagiustizia di Milano, controlli in corsoLa Polizia e i vigili del fuoco stanno intervenendo al palazzo di Giustizia di Milano dove è arrivata una telefonata, pare con voce straniera, in cui si parlava della presenza di una bomba. (ANSA) ... ansa.it

Allarme bomba al palazzo di Giustizia di MilanoLa Polizia e i vigili del fuoco stanno intervenendo al palazzo di Giustizia di Milano dove è arrivata una telefonata, pare con voce straniera, in cui si parlava della presenza di una bomba. Sono in co ... ilmessaggero.it

La presiederà l’Arcivescovo venerdì 13 marzo, dalle 13.15, nella chiesa di San Pietro in Gessate, di fronte al Palazzo di Giustizia di Milano. Nelle varie stazioni meditazioni e accompagnamento musicale - facebook.com facebook

Nuova condanna per Zaccaria Mouhib, meglio conosciuto come Baby Gang, che al settimo piano del Palazzo di Giustizia di Milano ha ricevuto una sentenza a 2 anni e 8 mesi di reclusione. x.com