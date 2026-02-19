Il Napoli deve affrontare un nuovo infortunio, questa volta di Amir Rrahmani, causato da una lesione grave al bicipite femorale della coscia sinistra. La lesione, scoperta durante l’allenamento, lo costringerà a stare fuori circa due mesi, mettendo a rischio la sua presenza nelle prossime partite decisive. La squadra ora si affida a soluzioni alternative, tra cui l’eventuale inserimento di un nuovo difensore. Un possibile acquisto di Manna potrebbe assumere un ruolo importante in questa fase cruciale.

Il Napoli deve fare i conti con l ‘ennesimo infortunio grave della stagione. Amir Rrahmani ha riportato una lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia sinistra, questo infortunio terrà lontano dal rettangolo verde il difensore kosovaro per circa due mesi, con il rischio concreto che la sua stagione sia già finita. Beukema pronto a prendere il testimone. Con la retroguardia partenopea falcidiata dagli infortuni, Antonio Conte è chiamato a ridisegnare il reparto arretrato. tra le scelte possibili per sopperire al infortunio del centrale ex Verona c’è Sam Beukema, il difensore Olandese è arrivato la scorsa estate per una cifra vicina ai 30 milioni di euro. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Conte perde Rrahmani: un acquisto di Manna può diventare protagonista

