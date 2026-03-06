Milan Tomori | Il derby è una partita speciale Se Lookman fosse andato all’Inter non gli avrei più parlato
Fikayo Tomori, difensore del Milan nato nel 1997, ha rilasciato un'intervista al New York Times in cui ha parlato del derby e della sua relazione con Lookman, affermando che se quest’ultimo fosse passato all’Inter, non avrebbe più parlato con lui. Nel racconto, il giocatore ha anche condiviso aneddoti su Paolo Maldini e ha ricordato lo scudetto vinto nel 2022 con il club.
A pochi giorni dal 246° derby di Milano, Tomori si è raccontato in un'intervista esclusiva concessa al 'New York Times'. Il difensore del Milan ha parlato della stracittadina contro l'Inter, dei suoi anni in rossonero e dell'impatto di Massimiliano Allegri. Di seguito le sue dichiarazioni. Su Milano: "Casa mia è vicino alla sede dell'Inter? Sì, cerco di non guardare da quel lato (ride n.d.r.). Milano è una città molto più tranquilla rispetto a Londra, il ritmo è più lento: mi piace. I miei amici sono i miei compagni di squadra, ci vediamo tantissimo. Ci sono tante partite, e tanti allenamenti. Il ritiro mi piace, sono da solo per la maggior parte del tempo, quindi faccio praticamente le stesse cose che farei a casa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
