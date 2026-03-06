Fikayo Tomori, difensore del Milan nato nel 1997, ha rilasciato un'intervista al New York Times in cui ha parlato del derby e della sua relazione con Lookman, affermando che se quest’ultimo fosse passato all’Inter, non avrebbe più parlato con lui. Nel racconto, il giocatore ha anche condiviso aneddoti su Paolo Maldini e ha ricordato lo scudetto vinto nel 2022 con il club.

A pochi giorni dal 246° derby di Milano, Tomori si è raccontato in un'intervista esclusiva concessa al 'New York Times'. Il difensore del Milan ha parlato della stracittadina contro l'Inter, dei suoi anni in rossonero e dell'impatto di Massimiliano Allegri. Di seguito le sue dichiarazioni. Su Milano: "Casa mia è vicino alla sede dell'Inter? Sì, cerco di non guardare da quel lato (ride n.d.r.). Milano è una città molto più tranquilla rispetto a Londra, il ritmo è più lento: mi piace. I miei amici sono i miei compagni di squadra, ci vediamo tantissimo. Ci sono tante partite, e tanti allenamenti. Il ritiro mi piace, sono da solo per la maggior parte del tempo, quindi faccio praticamente le stesse cose che farei a casa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Tomori: “Il derby è una partita speciale. Se Lookman fosse andato all’Inter non gli avrei più parlato”

Leggi anche: “Guardavo il cielo e dicevo: ‘Perché proprio adesso?’ Non ce l’avrei fatta se la partita si fosse allungata”: Darderi vince e scappa di corsa in bagno

Ex Milan, Hauge: “Inter? Abbiamo fatto una bella partita. Sarà speciale tornare a San Siro”Jens Petter Hauge, ex attaccante del Milan ora al servizio del Bodo/Glimt, nella serata di ieri ha sconfitto l'Inter 3-1 nell'andata del playoff di...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Milan Tomori Il derby è una partita....

Temi più discussi: -3 al derby: Allegri ha un solo dubbio. Le probabili in casa Milan; Cremonese-Milan, Tomori: Vogliamo reagire subito e partire forte; FANTACALCIO – Cremonese-Milan, formazioni UFFICIALI: per Allegri nessun calcolo verso il derby; Diretta Cremonese-Milan oggi, Serie A. Risultato live.

Il Milan gioca il derby contro l’Inter con difesa limitata e attacco varioIl Milan affronta un derby cruciale: le scelte di Allegri tra assenze e strategie per fermare l’Inter e mantenere vive le speranze in campionato. Il derby di Milano è alle porte e il Milan si trova da ... notiziemilan.it

Verso il derby con i (pochi) dilemmi di Allegri: le ultime di formazioneOrmai è tutto pronto per il derby di Milano. Un derby che il Milan giocherà su una duplice strada. La prima vale la partita in sé, la seconda è l'occasione per ... milannews.it

Due giorni al derby di Milano: Allegri con De Winter ed Estupiñán per gli infortunati Gabbia e Bartesaghi, mentre Chivu ritrova Çalha in cabina di regia. Qual è il vostro pronostico - facebook.com facebook

Bonaventura: "Si è spento il fuoco è il momento di smettere. Con il Milan il miglior Jack" x.com