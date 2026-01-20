Guardavo il cielo e dicevo | ‘Perché proprio adesso?’ Non ce l’avrei fatta se la partita si fosse allungata | Darderi vince e scappa di corsa in bagno

Luciano Darderi ha conquistato la vittoria agli Australian Open 2026, nonostante un improvviso malessere che lo ha colto durante il match contro Christian Garin. Con due set a zero e un match point sul 5-4 del terzo set, ha dovuto affrontare un imprevisto fisico che lo ha spinto a scappare in bagno. La sua determinazione ha permesso di superare questa difficoltà e proseguire nel torneo, dimostrando carattere e concentrazione.

“Guardavo il cielo e dicevo: ‘Perché proprio a me? Perché proprio adesso?’”. Avanti due set a zero contro Christian Garin, con match point sul 5-4 del terzo, Luciano Darderi ha rischiato di compromettere il suo passaggio al secondo turno degli Australian Open 2026 per colpa di un mal di pancia. Stesso problema che ha colpito fatalmente Flavio Cobolli nel match d’esordio perso contro Arthur Fery. Darderi ha poi comunque vinto in tre set un match tiratissimo ( 7-6 7-5 7-6 in quasi tre ore di gioco) ed è letteralmente scappato in bagno: è corso verso il suo avversario e amico Garin per la rituale stretta di mano e poi si è diretto immediatamente verso gli spogliatoi, lasciando tutto sul campo e senza salutare l’arbitro se non con un cenno del capo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Darderi batte Garin e il mal di pancia: "Non potevo andare in bagno, se la sfida si fosse allungata..."Durante un torneo, Darderi ha superato Garin in una partita segnata da un imprevisto di natura fisica.

