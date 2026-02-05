Milan lo svincolato per Allegri | ha vinto la Champions con il Chelsea

Allegri si gode il mercato di gennaio, anche se non ha nascosto qualche dubbio. La società ha deciso di puntare su uno svincolato che ha vinto la Champions con il Chelsea, portando esperienza e qualità in rosa. L’obiettivo è rafforzare la squadra e rilanciare le ambizioni stagionali, ma l’allenatore resta cauto e preferisce attendere i risultati sul campo. Nel frattempo, il calciomercato si chiude con qualche sorriso e qualche interrogativo in più.

In Premier ha indossato altre tre maglie. Da giovanissimo era considerato un potenziale campione Allegri contento del mercato di gennaio? Probabilmente no. Il tecnico livornese avrebbe voluto una prima punta più giovane e affidabile di Fullkrug – per fortuna non è arrivato Mateta, visto che dovrà operarsi al ginocchio – e soprattutto un difensore. Nel reparto arretrato, zona centrali, la squadra ha davvero gli uomini contati per una linea a tre. Possibile ‘occasione’, ma non troppo, dal mercato dei cosiddetti svincolati. (AnsaFoto) – Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

milan lo svincolato perMilan, lo svincolato per Allegri: ha vinto la Champions con il ChelseaNon è stato neanche la scarpa di Sergio Ramos, però la sua discreta carriera l’ha fatta. Kurt Zouma, difensore di 31 anni con alle spalle una lunga esperienza soprattutto in Premier: 151 presenze con ... calciomercato.it

