Milan lo svincolato per Allegri | ha vinto la Champions con il Chelsea

Allegri si gode il mercato di gennaio, anche se non ha nascosto qualche dubbio. La società ha deciso di puntare su uno svincolato che ha vinto la Champions con il Chelsea, portando esperienza e qualità in rosa. L’obiettivo è rafforzare la squadra e rilanciare le ambizioni stagionali, ma l’allenatore resta cauto e preferisce attendere i risultati sul campo. Nel frattempo, il calciomercato si chiude con qualche sorriso e qualche interrogativo in più.

In Premier ha indossato altre tre maglie. Da giovanissimo era considerato un potenziale campione Allegri contento del mercato di gennaio? Probabilmente no. Il tecnico livornese avrebbe voluto una prima punta più giovane e affidabile di Fullkrug – per fortuna non è arrivato Mateta, visto che dovrà operarsi al ginocchio – e soprattutto un difensore. Nel reparto arretrato, zona centrali, la squadra ha davvero gli uomini contati per una linea a tre. Possibile 'occasione', ma non troppo, dal mercato dei cosiddetti svincolati. Serve uno svincolato? Sono liberi un ex capocannoniere Mondiale, uno che ha vinto 4 Champions e... Dopo il mercato chiuso, alcuni grandi nomi sono ancora senza squadra. Ha giocato con Modric, ha vinto più volte la Champions: Milan, il mercato può regalarti lui. Milan: domani sarà sistemato il contratto con Yahya Idrissi, classe 2007, trequartista. Per lui sarà usato lo slot che ogni club ha per prendere un inglese. Idrissi viene dal Chelsea ed è stato preso a titolo definitivo perché svincolato dai Blues. Secondo @diarioas, il #Milan avrebbe fatto una prima offerta a Sergio #Ramos da 5 milioni. Il difensore è attualmente svincolato.

