Tottenham crolla ancora | Fulham infligge la seconda sconfitta consecutiva agli Spurs

Il Tottenham subisce una sconfitta contro il Fulham, che rappresenta la seconda consecutiva per gli Spurs. La partita si è conclusa con la vittoria degli avversari, evidenziando le difficoltà recenti del team londinese. Si analizzano le prestazioni e le scelte tattiche adottate sotto la guida di Tudor, mentre la Premier League prosegue con le sue sfide quotidiane.

La gestione tecnica di Tudor non ha ancora raggiunto gli esiti attesi: sono state giocate due gare fin qui, entrambe perse, con un bilancio che segna due ko su due incontri. La serie negativa è salita a dieci partite senza vittoria, mantenendo il margine dalla zona retrocessione a quattro punti. La sconfitta più recente è stata maturata sul punteggio di 2-1 contro il Fulham, un risultato che riflette difficoltà nell’avvio di stagione. In questo contesto la squadra è chiamata a capitalizzare i margini di miglioramento e a tradurli in prestazioni più costanti nelle prossime uscite, per invertire una tendenza che dura da settimane. La situazione richiede una gestione delle sfide future con maggiore efficacia, senza sottovalutare l’impatto delle scelte tattiche e del rendimento individuale. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

