Inchiesta sulla diga foranea la procura europea chiede l' archiviazione

La gara per la nuova diga foranea di Genova ha sollevato dubbi sulla conformità ai principi di concorrenza, ma le normative speciali introdotte dopo il crollo del ponte Morandi e le recenti modifiche legislative hanno portato la Procura europea a chiedere l’archiviazione, chiudendo così un capitolo controverso nell’ambito degli appalti pubblici del porto ligure.

