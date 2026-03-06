Elliott mantiene ancora il 5% della società calcistica coinvolta in una vicenda che riguarda la cessione a Redbird. La procura ha richiesto l’archiviazione dell’inchiesta che coinvolge questo passaggio azionario e le relative operazioni. La questione lega direttamente il fondo di investimento e la società di calcio, mentre le indagini proseguono senza ulteriori sviluppi pubblici.

Milano, 6 marzo 2026 – La lunga inchiesta legata alle cessione della proprietà del Milan regala ancora sorprese. La Procura di Milano ha chiesto infatti l'archiviazione, poiché in un atto si apprende per la prima volta che il fondo americano Elliott di Gordon Singer detiene ancora il 5% della società rossonera. Questo nonostante dal momento della vendita, messa punto il 31 agosto 2022, al fondo RedBird di Gerry Cardinale (che ha poi ripagato un prestito avuto), Elliott abbia sempre negato alla Federcalcio e a tutti di avere alcuna partecipazione nel club meneghino, all’interno del quale erano rimasti i vertici in quota Singer: l'ad Giorgio Furlani e il presidente Paolo Scaroni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - MiIan, Elliott detiene ancora il 5% della società: chiesta l’archiviazione dell'inchiesta sulla cessione a Redbird

Alpinisti morti sul Gran Sasso, chiesta l'archiviazione dell'inchiesta. "Nessuna responsabilità per i soccorsi"L’indagine era partita in seguito a un esposto presentato dai familiari delle vittime, la Procura non avrebbe ravvisato responsabilità penali...

Moretto: “RedBird vicina ad estinguere il debito con Elliott. Possibili cambi nella società Milan”La notizia di questa mattina de 'La Verità' sul possibile futuro di Furlani al Milan continua a fare parlare.

Una raccolta di contenuti su MiIan Elliott detiene ancora il 5 della....

Discussioni sull' argomento CorSera: Le rogatorie senza esito. I pm: archiviare l'indagine sulla cessione del Milan; LIVE MN - Verso Cremonese-Milan: uscite le ufficiali, tutto confermato nel Diavolo.

MiIan, Elliott detiene ancora il 5% della società: chiesta l’archiviazione dell'inchiesta sulla cessione a RedbirdLa Procura di Milano, pur sottolineando l’opaca la gestione delle informazioni, non ha ravvisato elementi di appropriazione indebita. L’indagine era partita da Blue Skye, soci di minoranza della pro ... ilgiorno.it

Milan, il fondo Elliott detiene ancora il 5% del club rossoneroLa Procura di Milano chiede l’archiviazione dell’inchiesta sulla proprietà del Milan. Lo scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport che aggiunge poi che nelle 10 pagine del pm ... milannews.it