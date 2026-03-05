Milan | derby affidato a Doveri

Domenica 8 marzo alle 20:45, allo stadio Giuseppe Meazza, si terrà il Derby della Madonnina tra Milan e Inter, partita valida per la 28ª giornata di Serie A 202526. La direzione dell'incontro sarà affidata all'arbitro Doveri, che supervisionerà il confronto tra le due squadre. La sfida si svolgerà in un impianto di grande rilievo per il calcio italiano.

Lo stile di Doveri è noto per severità selettiva: non esagera con i gialli ma punisce con decisione falli gravi o proteste, mantenendo un approccio equilibrato che privilegia il flusso di gioco senza eccessive interruzioni. In questa stagione ha mostrato attenzione ai penalty (rigoroso nel concederli quando evidenti) e un buon dialogo con i capitani, qualità apprezzate in partite ad alta tensione. Nessuna grande polemica recente lo ha coinvolto, rendendolo una scelta “sicura” per Rocchi in un derby che potrebbe decidere equilibri di classifica Il derby assume valore extra per il Milan, reduce da successi come quello a Cremona e con assenze difensive (Gabbia out, Bartesaghi in dubbio), ma pronto a sfruttare il fattore San Siro per ridurre il gap. 🔗 Leggi su Dailymilan.it

il derby di milano tra milan e inter si avvicina con la designazione di daniele doveri, arbitro della sezione di roma 1.

