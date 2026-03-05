Domenica 8 marzo, il derby tra Milan e Inter sarà diretto dall’arbitro Daniele Doveri, nato nel 1977 e appartenente alla Sezione A.I.A. di Roma 1. Questo sarà il suo quinto derby come arbitro. Doveri ha già diretto incontri tra le due squadre in passato, accumulando esperienze e statistiche legate a questo tipo di gare.

Sarà Daniele Doveri, classe 1977, della sezione A.I.A. di Roma 1, a dirigere il derby Milan-Inter, partita della 28^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma domenica 8 marzo 2026, alle ore 20:45, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. L'arbitro Doveri sarà coadiuvato dagli assistenti Giovanni Baccini e Alessio Berti. Il quarto uomo del match tra i rossoneri di Massimiliano Allegri e i nerazzurri di Cristian Chivu, invece, sarà Matteo Marchetti. Infine, al V.A.R., per il derby Milan-Inter, designato Rosario Abisso, che sarà assistito nel suo compito da Marco Di Bello. Finora Doveri ha incontrato il Milan per 34 volte nella sua carriera, con uno 'score' 19 vittorie, 9 pareggi e 6 sconfitte. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan-Inter, arbitro Doveri: sarà il suo quinto derby. Numeri e statistiche con il fischietto romano

Milan-Inter, arbitra Doveri: è il suo quinto derby di Milano, come sono andati gli altriTutto deciso, manca solo l'ufficialità: l'arbitro del derby di Milano sarà Daniele Doveri di Roma 1, 48 anni, alla sua 14esima gara stagionale tra...

Leggi anche: Derby Milan-Inter, arbitro Doveri: i precedenti con le due squadre. Ecco chi c’è al VAR

Tutti gli aggiornamenti su Milan Inter arbitro Doveri sarà il suo....

Temi più discussi: Arbitri: per Milan-Inter c'è un solo favorito, l'alternativa è Guida. Il parere di Cesari; Chi sarà l’arbitro di Milan-Inter? Cesari: Due nomi, uno nettamente favorito; SERIE A ENILIVE - DESIGNAZIONI 27ª GIORNATA; Le pagelle degli arbitri: Piccinini 5, quanti dubbi sul gol del Parma. Guida e Marcenaro 4,5: disastri.

Milan-Inter, arbitra Doveri: è il suo quinto derby di Milano, come sono andati gli altriIl fischietto di Roma 1 ha già diretto la sfida milanese, l'ultima volta in semifinale di Coppa Italia l'anno scorso ... msn.com

Arbitri: per Milan-Inter c'è un solo favorito, l'alternativa è Guida. Il parere di CesariPer il derby Milan-Inter di domenica sera in pole position Daniele Doveri che ha diretto già quattro volte la stracittadina meneghina: Sozza, Colombo e Mariani gli altri nomi possibili ... sport.virgilio.it

Milan-Inter, arbitra Doveri: è il suo quinto derby di Milano, come sono andati gli altri x.com

Pavlovic carica il Milan e avvisa l’Inter: “Non è favorita, lo scorso anno siamo arrivati ottavi in campionato però i derby li abbiamo spesso vinti”. Siete d’accordo con il difensore rossonero L’intervista completa a Strahinja Pavlovic è online su Gazzetta.it - facebook.com facebook