Franco Baresi per la prima volta a San Siro dopo l’operazione | l’ovazione dei tifosi per il capitano
Franco Baresi fa il suo ritorno a San Siro dopo l’operazione, ricevendo l’ovazione dei tifosi nel match tra Milan e Sassuolo. Il capitano storico del Milan viene accolto con un lungo e sentito applauso, simbolo di affetto e stima da parte dei supporters, celebrando il suo ritorno in un momento speciale.
Milano, 14 dicembre 2025 – Francio Baresi torna a San Siro in occasione di Milan-Sassuolo e lo stadio lo accoglie con un lungo e commosso applauso di bentornato. L’operazione. Baresi a inizio agosto aveva avuto importanti problemi di salute e si era operato per rimuovere un nodulo polmonare. Dopo quattro mesi, il ritorno allo stadio a vedere il suo Milan e l'applauso dei tifosi, in quella ch è una sorta di prima uscita “ufficiale” anticipata, lo scorso novembre, da un’apparizione sui social newtwork, la prima dopo l’operazione. “Viva la vita”, aveva scritto in quell’occasione lo storico capitano rossonero, pubblicando un piccolo carosello di foto legate alla sua carriera in rossonero. Ilgiorno.it
