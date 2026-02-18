Bodo Inter affronta questa sera il primo turno di playoff di Champions League, una partita decisiva che potrebbe aprire le porte alla fase a gironi. Chivu sta studiando attentamente la formazione migliore da schierare, in un match che si gioca sotto la neve e con molte incognite sulla condizione dei giocatori.

Inter News 24 Bodo Inter, questa sera il playoff di Champions League. Chivu lavora sull’undici di partenza nella gelida notte europea in Norvegia. La vigilia della trasferta norvegese per l’andata dei playoff di UEFA Champions League è accompagnata da diversi interrogativi di formazione in casa nerazzurra. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i ballottaggi sono molteplici e coinvolgono tutti i reparti, a partire dall’attacco. Lautaro o Thuram accanto a Esposito. Il dubbio più affascinante riguarda il partner di Pio Esposito. A giocarsi una maglia sono Lautaro Martínez e Marcus Thuram, due profili diversi per caratteristiche ma ugualmente determinanti. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Bodo Inter, questa sera il playoff di Champions League! Diversi dubbi per Chivu sull’undici titolare

Champions League, sorteggio playoff: l’Inter pesca il Bodo/GlimtL’Inter affronterà il BodoGlimt nei playoff di Champions League.

Inter, il sorteggio di Champions League dice Bodo Glimt: Chivu tenta l’impresaL’Inter ha scoperto il suo avversario per la fase a eliminazione diretta di Champions League: sarà il Bodo Glimt.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.