Milan Cardinale a ‘San Siro’ per il derby | ecco cosa altro figura nel suo programma

Gerry Cardinale, managing partner del fondo RedBird e proprietario del Milan, sarà presente a 'San Siro' per il derby contro l'Inter in programma domenica 8 marzo alle 20:45. Secondo le informazioni disponibili, a meno di eventuali cambiamenti, il dirigente assisterà all'incontro dal settore riservato. La sua presenza si inserisce nel programma previsto e non sono stati comunicati ulteriori dettagli su altri impegni.

Cardinale ne approfitterà per salutare la squadra e per parlare con i dirigenti per i grandi temi di attualità di questo periodo storico per i rossoneri. Il patron rossonero è venuto a Milano già il 21 gennaio (quando incontrò tutto il management) e il 15-16 febbraio (quando si recò anche in Lega Calcio per la sua prima presenza ufficiale con i colleghi proprietari). Si tratterebbe, quindi, della terza visita in meno di 50 giorni: un evento piuttosto significativo. Il derby Milan-Inter di domenica sarà il sesto al quale Cardinale assisterà dal vivo e la sua speranza è quello di rivivere le emozioni del primo, datato 3 settembre 2022, quando il Diavolo - con lo Scudetto sul petto - vinse per 3-2 in casa contro i nerazzurri: doppietta di Rafael Leão e gol di Olivier Giroud. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

