Buone notizie da Appiano Acerbi è tornato in gruppo

A Appiano Gentile, Cristian Chivu può sorridere: Francesco Acerbi si è unito nuovamente alla squadra durante l’allenamento post-vittoria contro l’Atalanta. Il ritorno in gruppo segna un passo importante in vista della partita di domenica 4 gennaio contro il Bologna, rafforzando le possibilità di una convocazione e contribuendo alla preparazione della squadra per la prossima sfida di campionato.

Buone notizie arrivano da Appiano Gentile per Cristian Chivu. Francesco Acerbi è tornato ad allenarsi regolarmente con il gruppo nel primo allenamento successivo alla vittoria contro l’Atalanta, iniziando di fatto l’avvicinamento alla sfida di domenica 4 gennaio contro il Bologna. Come riferito da Sky Sport, il difensore nerazzurro ha completamente superato il risentimento muscolare che lo aveva costretto allo stop dopo la gara di Champions League contro il Liverpool. Il rientro in gruppo certifica il pieno recupero e rimette Acerbi a disposizione dello staff tecnico, che potrà così contare su un’opzione in più nel reparto arretrato in vista dei prossimi impegni. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

