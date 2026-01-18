Moretto | RedBird vicina ad estinguere il debito con Elliott Possibili cambi nella società Milan

Matteo Moretto ha illustrato le recenti evoluzioni legate a RedBird e Elliott, evidenziando la possibile conclusione dell’accordo per il pagamento del debito. Si prospettano inoltre eventuali cambiamenti nella gestione societaria del Milan. Queste novità potrebbero influenzare il futuro del club e le sue strategie, in un contesto di importanti ristrutturazioni finanziarie e di mercato.

La notizia di questa mattina de 'La Verità' sul possibile futuro di Furlani al Milan continua a fare parlare. Il giornalista Matteo Moretto ha aggiornato su 'YouTube' sui movimenti societari del Milan. Ecco le sue parole: "A inizio anno a cavallo tra 2025 e 2026 vi avevo annunciato delle possibili novità a livello societario per il Milan". Il giornalista continua: "Questi movimenti stanno prendendo sempre più corpo. Vi confermo di fatto la linea che vi avevo dato. Qualcosa sta cambiando all'interno del mondo Milan. Da quanto ci risulta RedBird e Cardinale stanno cercando di ripagare parte del debito, se non in toto, ad Elliott. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Zazzaroni sul Milan: “Elliott e RedBird non hanno intenzione di rischiare altri milioni”

Ivan Zazzaroni analizza la situazione finanziaria del Milan, sottolineando come Elliott e RedBird siano cauti nel rischio di ulteriori investimenti. Nel suo articolo su 'Il Corriere dello Sport', il giornalista approfondisce le strategie del club e le implicazioni del mercato, evidenziando un approccio più prudente rispetto al passato.

