Migliorano i livelli di Pm10 nell' aria e Verona torna in fascia verde

Da sabato 7 marzo, il Comune di Verona ha annunciato che la qualità dell’aria è migliorata e l’intera città torna in fascia verde per quanto riguarda i livelli di Pm10. Questa decisione vale per tutto il territorio comunale, segnando un miglioramento rispetto alle settimane precedenti. La notizia arriva dopo un periodo di restrizioni legate alla qualità dell’aria.

Il Comune di Verona ha annunciato che da sabato 7 marzo la qualità dell'aria tornerà in fascia verde su tutto il territorio comunale. La decisione arriva dopo l'ultimo rilevamento della centralina fissa di Giarol Grande, che ha registrato livelli giornalieri di Pm10 al di sotto della soglia limite di 50 microgrammi per metro cubo. Il miglioramento dei dati comporta un allentamento delle misure emergenziali adottate nei giorni scorsi per contrastare l'inquinamento atmosferico. In particolare diminuiranno le restrizioni alla circolazione per alcune categorie di veicoli più inquinanti e tornerà consentita la mobilità attraverso il sistema Move-In (MOnitoraggio dei VEicoli INquinanti, ndr).

Superati i limiti di Pm10 nell'aria: scattano i divieti anti-inquinamentoPer questo il primo cittadino ha firmato un’ordinanza contingibile e urgente per ridurre le emissioni inquinanti sul territorio comunale: “Le misure,...

Sardegna nell’aria: PM10 fuori controllo, rischio salute pubblica e analisi urgenti in corso sull’isola.Sardegna soffocata: l’allarme PM10 avvolge Cagliari e l’isola intera La qualità dell’aria in Sardegna è al centro di un crescente allarme, con...

