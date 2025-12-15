Superati i limiti di Pm10 nell' aria | scattano i divieti anti-inquinamento

L'Arpac ha rilevato il superamento dei limiti di Pm10 nell'aria a San Felice a Cancello, causando l'attivazione dei divieti anti-inquinamento. Il sindaco Emilio Nuzzo ha sottolineato come le condizioni meteorologiche sfavorevoli abbiano contribuito al problema, rendendo necessario interventi per tutelare la salute pubblica e ridurre l'inquinamento atmosferico.

L'Arpac ha rilevato il superamento dei limiti di Pm10 a San Felice a Cancello. A renderlo noto è il sindaco Emilio Nuzzo, che ha evidenziato anche condizioni meteo sfavorevoli al ricambio dell'aria. Per questo il primo cittadino ha firmato un'ordinanza contingibile e urgente per ridurre le emissioni. L'ordinanza vieta inoltre le combustioni all'aperto di qualsiasi tipo, pratica che può aggravare ulteriormente la concentrazione di polveri sottili.

