BEBA torna con Too Much | un manifesto di identità senza filtri

BEBA torna con un nuovo singolo, “Too Much”, in uscita venerdì 6 febbraio. La cantante presenta un brano che si fa portavoce di un’identità senza filtri. È il primo passo dopo “Atena”, e promette di essere un capitolo forte e autentico del suo percorso musicale.

Dopo “Atena”, BEBA firma un nuovo capitolo del suo percorso artistico con Too Much, singolo in uscita venerdì 6 febbraio. Un titolo che è già una presa di posizione: “Too Much” è l’etichetta che spesso viene affibbiata a chi non si ridimensiona, a chi vive ed esprime tutto con intensità. BEBA la prende, la rovescia e la trasforma in forza. Un brano che rivendica l’eccesso come libertà. “Too Much” suona come un manifesto di autenticità. Il testo affronta lo sguardo degli altri, il giudizio costante su chi è considerata “troppo”: troppo diretta, troppo emotiva, troppo presente. In risposta, BEBA non si smussa né si addolcisce. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com © Spettacolo.periodicodaily.com - BEBA torna con “Too Much”: un manifesto di identità senza filtri Approfondimenti su BEBA TooMuch Angelina Mango torna live: i dettagli del tour “senza filtri” La mail più pericolosa del momento ti ruba l’identità: la nuova truffa SPID, che sta colpendo tutti, spiegata senza filtri Recentemente, una nuova truffa legata allo SPID sta mettendo a rischio l’identità di molti utenti. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su BEBA TooMuch Argomenti discussi: BEBA torna con Too Much: un manifesto di identità senza filtri; BEBA TOO MUCH – IL NUOVO SINGOLO FUORI VENERDÌ; BEBA annuncia l’uscita del nuovo singolo TOO MUCH; Beba, il nuovo singolo della rapper è Too Much. Beba torna sulla scena con Dentro di meTorna con Dentro di me, il suo nuovo singolo. Un viaggio che è una partenza dalla quale la cantante rap sente di ripartire. Bambina e guerriera: la metafora del brano esprime la necessità di Beba di ... 105.net La giornata volge al termine e questa meravigliosa canzone, una delle mie preferite dei cinque canguri australiani dell'Hard Rock, mi terrà compagnia. AC/DC "Touch Too Much" singolo 7" 1980 in questa prima stampa originale inglese dello stesso anno facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.