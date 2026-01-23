Dopo un periodo di silenzio discografico, Mika presenta Hyperlove, il suo nuovo album. Frutto di un momento di lutto e riflessione, il disco si distingue per un tono intimo e personale. Un lavoro che esprime emozioni profonde, nato dal dolore per la perdita della madre, e che invita l’ascoltatore a condividere un percorso di introspezione e autenticità.

Dopo un lungo stop discografico, Mika torna con Hyperlove e sceglie di farlo con un album davvero molto intimo, che tocca le corde più profonde del suo (e del nostro) cuore. Il pianoforte è il punto di partenza di un disco che nasce da una fase di smarrimento e dal bisogno di capire cosa renda davvero felice il cantautore oggi. Tra ricordi, nuove domande e uno sguardo curioso sul presente, Mika apre un capitolo più intimo della sua carriera, mantenendo però intatto il suo dna pop. Hyperlove, il nuovo capitolo musicale di Mika. Hyperlove segna un momento di svolta nel percorso di Mika. È un disco meno orientato al singolo e più pensato come racconto unitario, costruito attorno a una scrittura essenziale e a un dialogo costante con il pianoforte. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Mika torna con Hyperlove, il nuovo album nato dal lutto: “Questo disco arriva dopo la mancanza di mia madre”

Mika torna con il nuovo album Hyperlove: coinvolgente, allegro, guidato da un forte senso di libertà creativa. La video-intervistaMika torna con il suo nuovo album, Hyperlove, un progetto che esprime libertà creativa e energia positiva.

Leggi anche: In arrivo a gennaio “Hyperlove”, il nuovo album di Mika

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

MIKA - Modern Times (Official Lyric Video)

Argomenti discussi: Mika torna con 'Hyperlove', il nuovo album tra pop e libertà creativa; Mika, arriva il nuovo album Hyperlove: Come fosse un romanzo; MIKA: Sonnambulo, la polizia mi trovò per strada. La musica mi ha salvato; La forza positiva di Mika in Hyperlove: 'Vado in controsenso'.

Mika torna con Hyperlove, il nuovo album nato dal lutto: Questo disco arriva dopo la mancanza di mia madreNuovo album per Mika che dopo la morte della madre torna sulla scena musicale in modo sorprendentemente intimo con Hyperlove ... dilei.it

MIKA torna con Hyperlove: un viaggio emotivo tra vulnerabilità, energia e libertàÈ ufficialmente uscito Hyperlove, il nuovo e attesissimo album di MIKA, artista pop visionario di fama internazionale. Con oltre 20 milioni di album venduti nel mondo e riconoscimenti in 32 Paesi, M ... megamodo.com

Mika torna con Hyperlove, un album tra rischio e creatività Oggi esce Hyperlove, il nuovo album di Mika, che segna una svolta importante nella sua carriera internazionale. Con oltre vent’anni di esperienza e più di 20 milioni di dischi venduti, l’artista britanni - facebook.com facebook

Mika torna con Hyperlove, il nuovo album in inglese in uscita il 23 gennaio, a sette anni di distanza dall’ultimo lavoro nella stessa lingua #Mika #Hyperlove x.com