Miccichè alla Corte d’Appello Torna Mazzotta

Loredana Micciché è stata nominata presidente della Corte d’Appello di Firenze dal plenum del Consiglio superiore della Magistratura, che ha deciso all’unanimità. La nomina segue il ritorno di Mazzotta, e la decisione è stata presa dopo un voto che ha coinvolto tutto il consiglio senza dissentimenti. La scelta riguarda la nuova leadership dell’istituzione giudiziaria fiorentina.

FIRENZE E' Loredana Micciché il nuovo presidente della Corte d'Appello di Firenze. Così ha deciso il plenum del Consiglio superiore della Magistratura, con un voto che ha messo d'accordo l'intero consesso: l'unanimità. Micciché, 58 anni, siciliana, vanta un'esperienza dentro lo stesso Csm, di cui è stata componente dal 2018 al 2023. Prima e dopo aver seduto sugli scranni romani di Palazzo dei Marescialli, è stata consigliere della Corte di Cassazione. In magistratura dal 1992, ha iniziato da giudice del tribunale di Viterbo, per poi spostarsi, dal 2001 al 2009, alla sezione lavoro del tribunale di Roma e in seguito alla medesima sezione della corte d'appello capitolina.