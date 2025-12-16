La Corte d’Appello dell’Aquila sta valutando il ricorso presentato dalla famiglia del bosco di Palmoli, coinvolta in un procedimento di sospensione della potestà genitoriale e allontanamento dei figli. L'udienza rappresenta un passaggio cruciale nel rispetto dei diritti della famiglia e nella tutela dei minori coinvolti.

© Feedpress.me - Famiglia del bosco di Palmoli: la Corte d’Appello valuta il ricorso, appello del Garante alla tutela dei minori

La Corte di Appello dell’Aquila si è riservata la decisione sul ricorso presentato dai legali della famiglia che viveva nel bosco di Palmoli contro il provvedimento di sospensione della potestà genitoriale di Nathan e Catherine e l’allontanamento dei loro tre figli minori. La misura, disposta dal Tribunale per i Minorenni, aveva stabilito il collocamento dei bambini in un centro protetto alla. Feedpress.me

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

La famiglia che vive isolata nel bosco, parlano moglie e marito - Vita in Diretta 04112025

Video La famiglia che vive isolata nel bosco, parlano moglie e marito - Vita in Diretta 04112025 Video La famiglia che vive isolata nel bosco, parlano moglie e marito - Vita in Diretta 04112025

Famiglia nel bosco, la Corte d'Appello si riserva. Rinviata la decisione sul ricorso dei genitori - L'assistente sociale: 'Non in discussione scelta di vita, ma tutela diritto all'infanzia' (ANSA) ... ansa.it