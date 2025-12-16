Famiglia del bosco di Palmoli | la Corte d’Appello valuta il ricorso appello del Garante alla tutela dei minori
La Corte d’Appello dell’Aquila sta valutando il ricorso presentato dalla famiglia del bosco di Palmoli, coinvolta in un procedimento di sospensione della potestà genitoriale e allontanamento dei figli. L'udienza rappresenta un passaggio cruciale nel rispetto dei diritti della famiglia e nella tutela dei minori coinvolti.
La Corte di Appello dell’Aquila si è riservata la decisione sul ricorso presentato dai legali della famiglia che viveva nel bosco di Palmoli contro il provvedimento di sospensione della potestà genitoriale di Nathan e Catherine e l’allontanamento dei loro tre figli minori. La misura, disposta dal Tribunale per i Minorenni, aveva stabilito il collocamento dei bambini in un centro protetto alla. Feedpress.me
La famiglia che vive isolata nel bosco, parlano moglie e marito - Vita in Diretta 04112025
Famiglia nel bosco, la Corte d'Appello si riserva. Rinviata la decisione sul ricorso dei genitori - L'assistente sociale: 'Non in discussione scelta di vita, ma tutela diritto all'infanzia' (ANSA) ... ansa.it
Famiglia nel bosco, la Corte d'Appello rinvia la decisione. gli avvocati: «Violata la convenzione Onu» - La Corte di Appello dell'Aquila si è riservata la decisione in merito al ricorso presentato dai legali della famiglia che viveva nel bosco di Palmoli contro la sospensione ... msn.com
Potrebbe essere oggi il giorno decisivo per la vicenda della "famiglia nel bosco" - facebook.com facebook
Caso “famiglia nel bosco”: la Lega propone un contributo economico per chi sceglie l’istruzione parentale x.com
