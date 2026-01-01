Meteo | Previsioni per sabato 2 gennaio

Le previsioni meteo per sabato 2 gennaio indicano a Modena una giornata prevalentemente serena, con alcune nubi sparse al mattino. Non sono attese precipitazioni significative durante il giorno, offrendo condizioni atmosferiche stabili e tranquille nella zona.

A Modena domani giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 1579m. I venti saranno al mattino deboli e. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

