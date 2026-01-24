Meteo Giuliacci weekend bagnato | Pioggia e neve Ecco dove

Le previsioni di Meteo Giuliacci per il fine settimana segnalano condizioni di tempo instabile, con piogge e nevicate in alcune zone. Sabato 24 e domenica 25 gennaio saranno caratterizzati da precipitazioni diffuse e, in alcune aree, da neve a bassa quota. Ecco le principali destinazioni interessate dalle variazioni climatiche e le indicazioni per affrontare al meglio queste giornate.

Weekend bagnato e in parte imbiancato dalla neve. Questo dicono le previsioni meteo di sabato 24 e domenica 25 gennaio fornite dagli esperti di MeteiGiuliacci. La situazione meteorologica non accenna a sbloccarsi: mentre l'alta pressione resta timidamente ai margini del Mediterraneo, l'Italia continua a essere un corridoio aperto per le perturbazioni in arrivo dall'Atlantico. Questo significa che ci attende un weekend decisamente piovoso in gran parte del Paese. Nonostante l'aria sia tipicamente invernale, non farà abbastanza freddo per vedere la neve in città: le temperature oscilleranno infatti su valori medi per il periodo, o addirittura di poco superiori, mantenendo i fiocchi confinati in montagna.

