Meteo le previsioni in Campania per venerdì 9 gennaio 2026

Ecco le previsioni del tempo in Campania per venerdì 9 gennaio 2026. La giornata si caratterizza per cieli prevalentemente nuvolosi o coperti, con deboli piogge previste lungo tutta la regione. A Avellino sono attesi circa 15 mm di precipitazioni. Di seguito, una sintesi delle condizioni meteorologiche previste per questa giornata, utile per pianificare attività e spostamenti.

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, venerdì 9 gennaio 2026. Avellino – Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l’intera giornata, sono previsti 15mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 2155m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio forti e proverranno da Sudovest. Allerte meteo previste: vento. Benevento – Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l’intera giornata, sono previsti 4mm di pioggia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

