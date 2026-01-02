Meteo le previsioni in Campania per venerdì 2 gennaio 2026

Ecco le previsioni meteorologiche per la Campania di venerdì 2 gennaio 2026. Si prevedono condizioni di cielo prevalentemente nuvoloso o coperto, con possibili deboli piogge durante la giornata. Le temperature saranno stazionarie, mentre i venti soffieranno moderati. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, si consiglia di consultare le fonti ufficiali.

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, giovedì 1 gennaio 2026. Avellino – Oggi cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l’intera giornata, sono previsti 10mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 1731m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Sudovest. Allerte meteo previste: vento. Benevento – Oggi cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata, sono previsti 2mm di pioggia nelle prossime ore. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

