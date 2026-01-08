Ray-Ban con display | Meta rinvia la vendita in Italia

Meta ha ufficialmente comunicato il rinvio della commercializzazione dei nuovi Ray-Ban con display in Italia, Francia, Regno Unito e Canada. La decisione arriva in seguito a valutazioni sulla sicurezza e regolamentazioni, e riguarda un mercato importante per il brand. Restano in vigore le vendite in altri Paesi, mentre si attendono ulteriori dettagli sulle tempistiche di ripresa.

Meta Ray-Ban Display, l'uscita in Italia è rinviata a causa delle troppe richieste - La produzione degli occhiali intelligenti non è in grado di soddisfare l'enorme domanda del mercato statunitense ... wired.it

Tutti vogliono i Ray-Ban con display sulla lente: Meta sospende la distribuzione in Italia - Ban Display, prodotti da EssilorLuxottica, combinano l'intelligenza artificiale con un display ad alta risoluzione integrato nelle lenti, e consentono di visualizzare notifiche, ... today.it

Aspettatavi l'arrivo dei Meta Ray-Ban Display L'azienda ha brutte notizie #Meta https://gizchina.it/2026/01/meta-ray-ban-display-rimandati-in-italia/ - facebook.com facebook

Gli occhiali Ray-Ban Meta Display non arrivano in Italia: perché x.com

