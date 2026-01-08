Ray-Ban con display | Meta rinvia la vendita in Italia
Meta ha ufficialmente comunicato il rinvio della commercializzazione dei nuovi Ray-Ban con display in Italia, Francia, Regno Unito e Canada. La decisione arriva in seguito a valutazioni sulla sicurezza e regolamentazioni, e riguarda un mercato importante per il brand. Restano in vigore le vendite in altri Paesi, mentre si attendono ulteriori dettagli sulle tempistiche di ripresa.
Attraverso un recente comunicato, Mark Zuckerberg ha annunciato il rinvio della vendita dei nuovi Ray-Ban con display in Italia, Francia, Regno Unito e Canada. A spingere Meta a tale decisione è stata la domanda superiore alle aspettative e scorte limitate. RINVIATA LA VENDITA IN ITALIA – Questo nuovo prodotto, nato dalla collaborazione tra Meta ed EssilorLuxottica, . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it
Leggi anche: Google sfida i Ray-Ban di Meta: due nuovi modelli di occhiali smart con Gemini
Leggi anche: Meta promuove i video creati con i Ray Ban AI: il feed degli utenti dei social sfruttato come una vetrina (gratuita) per i nuovi prodotti
Ray-Ban Display, l'uscita in Italia e resto d'Europa è rinviata; Ray-Ban Display, addio Italia? Meta rinvia la vendita in Europa a tempo indeterminato; Meta frena i Ray-Ban Display in Europa: domanda troppo alta; Ray-Ban Display, Meta rinvia la vendita in Europa per domanda record.
Ray-Ban Display, Meta rinvia la vendita in Europa: "Troppe richieste e scorte limitate" - Ban Display, Meta rinvia la vendita in Europa: 'Troppe richieste e scorte limitate' ... tg24.sky.it
Meta Ray-Ban Display, l'uscita in Italia è rinviata a causa delle troppe richieste - La produzione degli occhiali intelligenti non è in grado di soddisfare l'enorme domanda del mercato statunitense ... wired.it
Tutti vogliono i Ray-Ban con display sulla lente: Meta sospende la distribuzione in Italia - Ban Display, prodotti da EssilorLuxottica, combinano l'intelligenza artificiale con un display ad alta risoluzione integrato nelle lenti, e consentono di visualizzare notifiche, ... today.it
Aspettatavi l'arrivo dei Meta Ray-Ban Display L'azienda ha brutte notizie #Meta https://gizchina.it/2026/01/meta-ray-ban-display-rimandati-in-italia/ - facebook.com facebook
Gli occhiali Ray-Ban Meta Display non arrivano in Italia: perché x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.