Essilux Meta mira al raddoppio della produzione degli occhiali smart Ray-Ban

Essilux, in collaborazione con Meta, prosegue nel suo percorso di sviluppo nel settore degli occhiali smart Ray-Ban. L’obiettivo è aumentare significativamente la produzione, rispondendo alla crescente domanda di dispositivi tecnologici indossabili. Questa espansione sottolinea l’impegno delle due aziende nel consolidare la presenza nel mercato degli occhiali intelligenti, puntando a offrire prodotti innovativi e di qualità ai consumatori.

Essilux continua la collaborazione con Meta. L’azienda di Menlo Park mira al raddoppio della produzione degli occhiali smart Ray-Ban. L’obiettivo di Meta riguarda l’anno in corso: un aumento della capacità produttiva degli smart glass di Ray-Ban – prodotti con EssilorLuxottica – per via della grande crescita della domanda. Il target – secondo quanto riferisce Bloomberg – sarebbe di portarli potenzialmente a oltre 20 milioni di pezzi, con l’ipotesi di superare i 30 milioni in caso di forte richiesta. Un aumento della produzione segnalerebbe la fiducia che gli occhiali intelligenti possano andare oltre i confini dei primi utilizzatori e raggiungere la scala del mercato di massa. 🔗 Leggi su Lapresse.it

