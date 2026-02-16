meta privacy invasiva negli occhiali intelligenti conferma che non interessa cosa pensi

Meta ha introdotto la funzione Name Tag negli occhiali intelligenti, evidenziando come l’azienda raccolga i dati degli utenti senza preoccuparsi delle loro opinioni. La funzione permette di visualizzare e condividere informazioni personali, come il nome, senza chiedere il consenso. Un esempio concreto è l’uso di questa funzione durante eventi pubblici, dove i dispositivi registrano i dettagli delle persone incontrate.

Nel contesto delle tecnologie indossabili, si analizza una possibile funzione denominata Name Tag destinata agli occhiali intelligenti di Meta. Attualmente siamo in presenza di una discussione interna e di una proposta non ancora confermata per un lancio futuro. Il sistema ipotizzato mirerebbe a utilizzare la camera integrata degli occhiali per fornire, in tempo reale, informazioni identificative sulle persone presenti. Il presente testo sintetizza le informazioni disponibili, evidenziando le potenziali funzionalità, le criticità legate alla privacy e le prospettive per l’anno 2026, mantenendo un taglio neutro e basato sui fatti. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Meta sta valutando di inserire il riconoscimento facciale nei suoi occhiali intelligenti perché vuole migliorare l’esperienza utente e offrire informazioni più rapide.

Meta potrebbe presto integrare un sistema di riconoscimento facciale nelle sue nuove lenti smart, i Meta Ray-Ban, chiamato Name Tag.

