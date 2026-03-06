Messi applaude Trump che glorifica la guerra in Iran Quanto è diverso da Maradona Times

Durante un evento alla Casa Bianca, il calciatore ha applaudito il presidente che ha elogiato le azioni militari in Iran. La partecipazione di Messi all’incontro è stata interpretata come una presa di posizione politica, seguendo quanto dichiarato nei giorni precedenti. La presenza del calciatore e i suoi gesti sono stati oggetto di discussione, evidenziando un legame tra sport e politica.

Messi trumpiano. Perché ovviamente la scelta di accettare l’invito alla Casa Bianca è una scelta politica, per Messi, e così era stata presentata nei giorni scorsi. E infatti, scrive il Times, “la vista di Lionel Messi applaudire alla Casa Bianca mentre Donald Trump elogiava “il più grande esercito che chiunque abbia mai visto, che sta facendo un ottimo lavoro” in Iran non ha sorpreso il suo biografo, che ha rivelato come il capitano dell’Argentina abbia snobbato il conferimento della Medaglia Presidenziale della Libertà da parte di Joe Biden”. Lionel Messi drew criticism after meeting President Trump and applauding his briefing on the US military strikes in Iran during a White House event honoring the Argentinian star and his Inter Miami team. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

