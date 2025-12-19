La Mens Sana si avvicina alla sfida decisiva contro Cecina, un avversario di alto livello e campo tradizionalmente ostico. Dopo un percorso ricco di sfide, il 2025 si concluderà domenica lontano da casa, in una partita che promette spettacolo e determinazione. Cerchiaro punta alla vittoria, consapevole delle difficoltà ma convinto delle proprie capacità di provarci fino in fondo.

© Sport.quotidiano.net - Basket Serie B Interregionale. Mens Sana, Cerchiaro punta Cecina. "Ci proveremo»

Il 2025 della Mens Sana si chiuderà domenica a Cecina, campo tradizionalmente difficile e contro un avversario di ottimo livello benché reduce da un ko a La Spezia. A parlare del momento della Note di Siena l’ala Simone Cerchiaro (nella foto), diventato in poco tempo un elemento chiave per coach Vecchi. "Contenti della vittoria di sabato che ha allungato la nostra striscia positiva – dice il numero 11 biancoverde durante la visita dal partner Etrusca Italia srl –. Bravi noi, nonostante le assenze a dare subito una forte impronta alla partita entrando sul parquet molto concentrati e sul pezzo disputando una ottima prestazione anche a livello difensivo secondo me. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Leggi anche: La Mens Sana pensa già al big match di Cecina. Il presidente Frati: "Difficile ma ci proveremo"

Leggi anche: Basket serie B Interregionale. Mens Sana, grande prova a Genova

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Serie B Interregionale Maschile e B Femminile: le formule dei tornei, i risultati, le classifiche; Basket Serie B, alla Redel il derby calabrese, Messina batte Milazzo. Classifica e risultati; Basket, Serie B Interregionale | Il derby dice Esperia Cagliari, Sennori sconfitto; Basket, B Interregionale: Mascadri e Paci nuovi innesti per Gardone.

Basket serie B Interregionale: il club corre ai ripari dopo l’ottava sconfitta di fila. Il neo acquisto, classe 2005: "È scattata la scintilla parlando con Francesconi». L ... - C’è un’aria nuova sulle doghe del PalaFerrari, una di quelle scintille che servono quando la classifica morde e le ... sport.quotidiano.net