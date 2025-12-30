La Mens Sana Siena si prepara alla sfida di domenica contro Etrusca Basket San Miniato, in occasione della partita di Serie B Interregionale. La squadra lavora intensamente al PalaEstra, con l’obiettivo di affrontare la gara con attenzione e determinazione. Pannini ha evidenziato le basi solide per una stagione positiva, sottolineando l’importanza di consolidare il lavoro svolto finora.

La Note di Siena Mens Sana prosegue la preparazione al PalaEstra in vista del match di domenica al PalaEstra contro l’Etrusca Basket San Miniato. In vista del primo match del 2026 coach Federico Vecchi e il suo staff dovranno valutare, giorno per girono, le condizioni fisiche di Belli e Perin ma anche Pannini (nella foto) Pucci e Jokic eufemisticamente non al meglio. In proiezione del ritorno in campo, dovrebbe tornare a disposizione il primo (che a Cecina era per la prima volta a referto dopo l’infortunio patito ad Arezzo) così come dovrebbero recuperare lo smalto giusto gli acciaccati delle ultime settimane. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket Serie B Interregionale. La Mens Sana si concentra sulla sfida a San Miniato. Pannini: "Ci sono le basi per fare un’ottima stagione»

Leggi anche: Basket serie B Interregionale. Mens Sana, Jokic infortunato. Lunedì premio a capitan Pannini

Leggi anche: Basket Serie B Interregionale. Mens Sana, Cerchiaro punta Cecina. "Ci proveremo»

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Serie B Interregionale: L’ottimo avvio non basta, trasferta amara per GRANTORINO a Casale; Basket, poche gioie da B Interregionale e C, in DR1 Tecnogiemme e Kontovel ok; 13^ B Interregionale – Gallarate si fa male da sola, Marnate lotta ma non basta. Gazzada, è crisi senza fine; Serie B Interregionale: la Mens Sana cade a Cecina 66-62.

Basket Serie B Interregionale. La Mens Sana si concentra sulla sfida a San Miniato. Pannini: "Ci sono le basi per fare un’ottima stagione» - La Note di Siena Mens Sana prosegue la preparazione al PalaEstra in vista del match di domenica al PalaEstra contro ... sport.quotidiano.net