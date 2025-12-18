Menopausa senza tabù Che cos'è Addy la molecola per riaccendere il desiderio sessuale?

La menopausa spesso porta con sé sfide legate al desiderio sessuale. Recentemente si è riacceso l’interesse per Addyi, la molecola approvata negli Stati Uniti per il trattamento del disturbo da desiderio sessuale ipoattivo femminile. Un’opportunità per affrontare questa fase della vita senza tabù, riscoprendo il benessere e la serenità nel proprio desiderio.

N egli Stati Uniti si è tornati recentemente a parlare di Addyi (flibanserina), farmaco approvato dalla FDA per il trattamento del disturbo da desiderio sessuale ipoattivo (HSDD) nella donna in premenopausa. L’interesse mediatico lo affianca spesso al testosterone, ma il confronto richiede alcune importanti precisazioni. Menopausa e sessualità: come vivere al meglio il piacere dopo i 50 anni X La Dottoressa Cinzia Polo. Specialista in Ginecologia e Ostetricia, Menopausologa, la Dottoressa Cinzia Polo da anni svolge un lavoro di divulgazione e formazione sulle trasformazioni fisiche e psicologiche che accompagnano la menopausa, con l’obiettivo di restituire alle donne un approccio più libero, informato e positivo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

