MerzMacronStarmer | condanna morti Iran

Le recenti tensioni in Iran hanno portato a segnalazioni di violenze da parte delle forze di sicurezza, con numerosi manifestanti rimasti vittime. Leader internazionali come Merz, Macron e Starmer hanno espresso preoccupazione e condannato gli episodi mortali, evidenziando l’importanza di rispettare i diritti umani e di cercare una soluzione pacifica alla crisi. La situazione rimane sotto osservazione a livello globale, con attenzione alle sorti delle proteste e delle vittime.

23.00 "Siamo profondamente preoccupati per le segnalazioni di violenza da parte delle forze di sicurezza iraniane e condanniamo fermamente l'uccisione dei manifestanti. Emmanuel Macron, Keir Starmer ed io sollecitiamo le autorità iraniane ad astenersi dalla violenza e a difendere i diritti fondamentali dei cittadini iraniani". Lo scrive il Cancelliere tedesco, Friedrich Merz, che rende pubblica la nota congiunta sull'Iran di Germania, Francia e Regno Unito.

