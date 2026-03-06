Meloni slalom radiofonico tra Trump e la speculazione

Nella giornata di ieri, Giorgia Meloni ha attraversato diverse dichiarazioni e tematiche legate alla politica internazionale, in particolare una dura posizione di Trump contro l’Iran e le preoccupazioni sul possibile aumento dei costi di gas ed elettricità. La premier si è trovata a dover gestire un ritmo rapido di interventi, alternando commenti e prese di posizione che hanno attirato l’attenzione sui media.

La guerra grande La presidente del Consiglio Meloni si smaterializza e parla alla radio contro la "speculazione" sui prezzi. Stallo sul Decreto Bollette e le risorse scarseggiano: aumentare gli aiuti significa sforare il deficit, restare fermi significa affrontare una crisi sociale legata all'inflazione. Il dilemma di un esecutivo senza strumenti contro i mercati internazionali e nella guerra di Trump in Iran