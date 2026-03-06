Meloni sente Macron | Non possiamo andare in ordine sparso La telefonata a Zelensky

Il presidente del Consiglio italiano ha chiamato il presidente francese e il presidente ucraino in una conversazione tra leader europei. Durante la telefonata, ha sottolineato l'importanza di mantenere un coordinamento comune e ha espresso la necessità di evitare azioni disorganizzate. La discussione si è concentrata sulla collaborazione tra i paesi europei e sulla situazione in Ucraina.

Sì della Camera alla difesa aerea per i paesi del Golfo e aiuti a Cipro. Meloni in Aula l'11 Meloni "comprende" Trump sull'Iran. Gli "avvisi" di Tajani e la scuse di Crosetto. No all'uso di basi italiane “Non bisogna andare in ordine sparso, serve un coordinamento europeo”. E’ l’invito rivolto senza mezzi termini da Giorgia Meloni a Macron. Ragionamento che la premier ha fatto anche al Cancelliere tedesco Merz e al primo ministro britannico Starmer. Nessuna fuga in avanti, l’Europa rischia di essere ininfluente se si divide, l’appello. La presidente del Consiglio sta cercando di costruire una rete per sostenere i Paesi del Golfo e invoca una risposta a livello Ue sul conflitto in Iran. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Meloni sente Macron: “Non possiamo andare in ordine sparso”. La telefonata a Zelensky "Non possiamo più andare in ordine sparso"Si è svolta all’Hotel Giò, su iniziativa di Civici Umbri, la riunione costitutiva del Tavolo regionale del civismo progressista umbro, con la... Leggi anche: L’Ue si è rimessa ad andare lenta e in ordine sparso sull’Ucraina. Le occasioni mancate Contenuti e approfondimenti su Meloni sente. Temi più discussi: Meloni sente Macron: impegno comune per i paesi del Golfo. Basi Usa e difesa aerea: ok alla risoluzione di maggioranza; Meloni: 'Non siamo in guerra e non vogliamo entrarci'; Meloni-Macron: Italia non in guerra con Iran, no escalation; Iran, Meloni sente Macron: sostegno a Paesi del Golfo e a Cipro. Meloni sente Macron: Non possiamo andare in ordine sparso. La telefonata a ZelenskyLa premier italiana lancia un appello di unità ai leader europei con un concetto di fondo chiaro: l'Europa rischia di essere ininfluente se si divide. Poi il colloquio col presidente ucraino: la preoc ... ilfoglio.it Meloni: «Basi per attacchi? Non entriamo in guerra». La telefonata con ZelenskyROMA Con un telefono si collega di primo mattino in radio e pianta i paletti italiani davanti al conflitto in Medio Oriente: «Non siamo in guerra e non vogliamo entrarci». ilmessaggero.it Ucraina, Trump: "Zelensky si dia da fare e raggiunga un accordo" Meloni sente il presidente ucraino, indispensabile unità di vedute Ue-Usa - facebook.com facebook Iran , la premier Meloni sente Macron: “Sostegno ai Paesi del Golfo sotto attacco e alla sicurezza di Cipro”. Il ministro della Difesa Crosetto annuncia la massima allerta aerea e l’invio di unità della Marina a difesa di Cipro; lo stesso faranno Francia, Spagna x.com