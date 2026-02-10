Non possiamo più andare in ordine sparso

Questa mattina all’Hotel Giò si è tenuta la prima riunione del Tavolo regionale del civismo progressista umbro. I rappresentanti dei principali movimenti civici dell’area di centrosinistra hanno partecipato per mettere a punto una strategia comune, dopo mesi di discussioni e tentativi di unire le forze. È stata una giornata importante, che segna una svolta nel modo di fare politica in Umbria.

Si è svolta all’Hotel Giò, su iniziativa di Civici Umbri, la riunione costitutiva del Tavolo regionale del civismo progressista umbro, con la partecipazione dei principali movimenti civici dell’area di centrosinistra provenienti da tutto il territorio regionale. All’incontro hanno aderito realtà attive in numerosi comuni dell’Umbria, rappresentate da associazioni, comitati, amministratori e consiglieri comunali, a conferma di un civismo che non è solo testimonianza, ma governo dei territori, esperienza amministrativa e radicamento reale nelle comunità. "Il confronto - spiega una nota dei promotori - è partito da una consapevolezza chiara: il civismo umbro è stato ed è una risorsa politica che insieme ai partiti, è fondamentale per il successo elettorale del centrosinistra, ma per incidere nelle scelte strategiche non può più procedere in ordine sparso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

