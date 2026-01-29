L’Ue si è rimessa ad andare lenta e in ordine sparso sull’Ucraina Le occasioni mancate

La Commissione europea sta rallentando di nuovo sui temi legati all’Ucraina. Le decisioni importanti si fanno attendere e le opportunità di intervenire subito si sprecano. Bruxelles sembra più concentrata su questioni interne che sulle sfide che arrivano da est. La mancanza di decisioni chiare rischia di lasciare il Paese in balia di tensioni crescenti e di una guerra che non si ferma.

Zelensky dice che la debolezza di Kyiv è la debolezza dell'Europa. Chi dev'essere grato a chi? Bruxelles. La rottura tra Donald Trump e gli europei sul tentativo del presidente americano di annettersi la Groenlandia ha fatto una vittima collaterale: l’Ucraina. L’appello lanciato all’Unione europea e ai suoi leader dal presidente Volodymyr Zelensky a Davos a mantenere le loro promesse sull’aiuto per difendersi dall’aggressione della Russia è rimasto inascoltato. Almeno per ora. Il ventesimo pacchetto di sanzioni non è stato ancora presentato. Le forniture di armi vanno a rilento e solo da parte di alcuni paesi. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

