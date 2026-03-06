Meloni l’acrobata senza fune di un governo comparsa

In aula, la leader politica non si è presentata, lasciando spazio a una figura che si mostra incapace di fornire risposte chiare. Ha ammesso che l’Italia e l’Europa sono in difficoltà e si limitano a cercare di ridurre i danni. La scena richiama un’immagine di instabilità e incertezza all’interno del governo. La sua assenza ha suscitato discussioni tra gli osservatori.

La guerra grande I ministri divisi, un paese che conta zero, stavolta come tutta l'Europa, e il tentato virtuosismo che diventa paralisi dopo aver puntato sul cavallo sbagliato: Donald Trump In aula non si presenta: la figura di chi non sa che dire salvo ammettere che l'Italia, come tutta l'Europa, conta zero e può solo affannarsi per minimizzare il danno arrecato dal presunto amico Donald la facesse qualcun altro. Segnatamente il ministro Crosetto. Che dopo aver interpretato la commediaccia all'italiana Vacanze a Dubai ci ha fatto il callo e comunque gli sta bene.