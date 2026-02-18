Loredana Tabanelli ricorda il papà come un acrobata e l’amicizia con Tomba come un ricordo speciale, mentre cresceva senza televisione e cellulare. A soli 18 anni, la giovane atleta ha vinto la medaglia di bronzo nel freestyle, e dice che Alberto Tomba le ha dato molta ispirazione: lui veniva spesso al rifugio di famiglia.

Con un tuffo nel cielo, Flora Tabanelli è diventata grande. A 18 anni ha regalato la prima medaglia olimpica della storia allo sci freestyle italiano. Un nome da fata che tutto racconta della sua infanzia nella natura e uno spirito da acrobata delle nevi che disegna l’immagine di un grande futuro davanti a lei. Flora, la notte dopo la gara la medaglia dov’era? “Sotto al mio cuscino! L’ho tenuta stretta a me, ancora non mi rendo conto di averla al collo”. In finale si è presentata con un ultimo salto che quest’anno non aveva mai provato. Come le è venuto in mente? “Mi son detta: se non rischio in finale all’Olimpiade, quando lo faccio? Solo così potevo giocarmi una medaglia”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tabanelli: "Papà acrobata, Tomba per amico e un'infanzia senza tv e cellulare"

