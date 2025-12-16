Senza fondi il governo Meloni punta su condoni e sfratti

Il governo Meloni, senza fondi dedicati, si concentra su misure come condoni e sfratti. Non esiste ancora un Piano casa ufficiale, e l’emendamento della Lega con un investimento di 877 milioni è stato escluso dalla manovra finanziaria. La strategia si basa quindi su interventi senza risorse specifiche, alimentando discussioni e incertezze nel settore abitativo.

Meloni e Salvini continuano a parlarne, ma il Piano casa non esiste, almeno fino al 2027. In questa manovra finanziaria non c’è: l’emendamento della Lega, che proponeva 877 milioni in . il manifesto. Cms.ilmanifesto.it

