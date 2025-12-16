Senza fondi il governo Meloni punta su condoni e sfratti

Il governo Meloni, senza fondi dedicati, si concentra su misure come condoni e sfratti. Non esiste ancora un Piano casa ufficiale, e l’emendamento della Lega con un investimento di 877 milioni è stato escluso dalla manovra finanziaria. La strategia si basa quindi su interventi senza risorse specifiche, alimentando discussioni e incertezze nel settore abitativo.

© Cms.ilmanifesto.it - Senza fondi, il governo Meloni punta su condoni e sfratti Meloni e Salvini continuano a parlarne, ma il Piano casa non esiste, almeno fino al 2027. In questa manovra finanziaria non c’è: l’emendamento della Lega, che proponeva 877 milioni in . il manifesto. Cms.ilmanifesto.it Una Giorgia Meloni senza freni a Porta a Porta intervistata da Bruno Vespa. Da non perdere. Stop del governo ai fondi per il Nodo Catania: la rivoluzione della mobilità resta in sospeso - Parere contrario da parte della maggioranza all'emendamento del Pd che prevedeva una copertura finanziaria per 600 milioni di euro. meridionews.it

Ponte sullo Stretto, il governo Meloni definanzia in parte il progetto. Le risorse vanno alla transizione energetica delle imprese - Il ministro Giorgetti ha annunciato che la Finanziaria verrà arricchita di 3 miliardi. lasicilia.it

Dopo anni di annunci, conferenze stampa, caschetti, slogan e rendering… il governo toglie i fondi al Ponte sullo Stretto dalla manovra. Fine della favola. Questo game over per il Ponte dei sogni di Salvini dimostra la verità che abbiamo sempre detto: il ponte - facebook.com facebook

Ponte sullo Stretto, il governo taglia i fondi e il Pd rilancia: «Diamoli a Calabria e Sicilia» x.com