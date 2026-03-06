Giorgia Meloni ha commentato le recenti notizie sulla famiglia nel bosco, affermando che i figli non sono dello Stato. La sua reazione è stata semplice e diretta, limitandosi a una frase che esprime il suo punto di vista senza ulteriori commenti. La dichiarazione è stata riportata senza aggiunte o analisi, lasciando intendere la posizione senza interpretazioni.

" Senza parole ". Così Giorgia Meloni definisce la sua reazione alle ultime notizie che riguardano la famiglia nel bosco. Il Tribunale per i minorenni dell'Aquila, infatti, ha deciso che la madre dei tre bambini, Catherine Birmingham, deve lasciare la struttura di Vasto dove si trova con i figli e di separare anche i minori. "Una decisione che infligge ai bambini un ulteriore, pesantissimo trauma, dopo la separazione dal padre. Il mio pensiero va ai bambini e ai loro genitori colpiti da una assurda concatenazione di decisioni dal chiaro tenore ideologico", scrive su Facebook la premier. E sottolinea: "Il compito dei Tribunali per i Minorenni è quello di tutelare i bambini e gli adolescenti di fronte ai casi di maltrattamento, abuso o abbandono, agendo nel superiore interesse del minore. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Meloni: "I figli non sono dello Stato"

Famiglia nel bosco, il tribunale: "Allontanare la madre dai bimbi, è ostile e squalificante" | Meloni contro i giudici: "I figli non sono dello Stato"Il Tribunale per i minorenni dell'Aquila ha deciso di allontanare Catherine Birmingham - la mamma dei "bambini del bosco" - dalla casa famiglia in...

Famiglia nel bosco, il Tribunale: “Allontanare la madre dai bimbi”. Il Garante dell’Infanzia: “Sospendere decisione”. E Meloni: “I figli non sono dello Stato”Il Tribunale per i minorenni dell'Aquila ha emesso un'ordinanza con cui dispone l'allontanamento di Catherine Birmingham dalla struttura protetta...

I figli non sono dello stato #atreju 2025

Una raccolta di contenuti su Meloni I figli non sono dello Stato.

Temi più discussi: Docente fa lezioni contro Meloni, i genitori protestano con una lettera alla dirigente: lei smentisce; Scontro governo-opposizioni, 'venga Meloni in Parlamento sull'Iran'; Bonus Mamme 2026, scopri se ne hai diritto e come funziona il sostegno economico per le lavoratrici madri; La bocciatura del congedo paritario e la cura dei figli come questione femminile.

Famiglia nel bosco, Meloni: «I figli non sono dello Stato, magistrati dimenticano i limiti. Separare la madre dai figli un trauma pesantissimo»«Le ultime notizie che riguardano la famiglia Trevallion, la 'famiglia nel bosco», mi lasciano senza parole'. Lo afferma ... msn.com

Meloni, figli non sono dello Stato, dimenticati i limitiUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it

Il governo Meloni ha stanziato 380 milioni di euro per inviare aiuti militari a sei Paesi del Golfo coinvolti nel conflitto in Iran. Quando si tratta di armi, i soldi si trovano sempre e subito. Nel frattempo gli italiani subiscono già una conseguenza molto concreta: i pr - facebook.com facebook

Trump all'Iran: "Voglio la resa incondizionata". Telefonata Meloni-Macron-Merz-Starmer x.com