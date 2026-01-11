Allontanamento madre ulteriore trauma Altolà del garante per l' infanzia sulla famiglia nel bosco

Il Garante per l'infanzia ha espresso preoccupazione riguardo all'eventuale allontanamento della madre dai tre fratellini del bosco, sottolineando che questa decisione potrebbe rappresentare un ulteriore trauma per i bambini. La posizione si basa sulla necessità di tutelare il benessere emotivo dei minori, evidenziando l'importanza di interventi che considerino sempre il loro miglior interesse.

Allontanare la madre dei tre fratellini del bosco dalla casa famiglia sarebbe " un ulteriore trauma " per i bambini. Lo scrive in una nota la Garante per l'infanzia e l'adolescenza Marina Terragni, intervenendo sulla richiesta avanzata dalla tutrice dei minori, l'avvocato Maria Luisa Palladino, di separare Catherine Birmingham dai figli. Secondo quanto emerso nelle ultime ore, per i responsabili della struttura di Vasto che ospita la famiglia (ad eccezione del padre), la 43enne australiana " si comporterebbe in modo rigido e non collaborativo ". Deve " certamente trattarsi di un fraintendimento: non è infatti immaginabile, qualunque sia l’atteggiamento della signora, - precisa Terragni - che ai tre minori si possa infliggere un ulteriore trauma dopo quello del prelevamento dalla loro casa nel novembre scorso ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

