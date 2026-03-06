Il Parlamento è stato anticipato da Meloni, che ha inviato un segnale alle opposizioni. Nel frattempo, circolano dubbi in privato su Trump. La preoccupazione tra i politici è aumentata, diffondendosi tra i cittadini come un virus e influenzando il dibattito pubblico. Nessuna delle parti coinvolte ha fornito spiegazioni ufficiali sui motivi di queste decisioni o sui timori condivisi.

La preoccupazione ha superato i livelli di guardia da un pezzo, propagandosi come un virus nell'opinione pubblica. Mentre le opposizioni continuano a graffiare rimproverando a Giorgia Meloni il silenzio, di aver mandato in Aula due ministri preferendo i microfoni di una radio al Parlamento. Ed è così che in tarda mattinata, dopo un rapido confronto con i suoi, la premier decide di anticipare le comunicazioni alla vigilia del Consiglio europeo in agenda il 18 marzo a mercoledì prossimo, sforbiciando il timing di una settimana. E dando un taglio, questo l'obiettivo, almeno a un capitolo di un tomo di polemiche senza fine. «Ormai c’è ben poco da fare, la guerra è scoppiata e tocca gestirla». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Meloni anticipa il Parlamento, il segnale alle opposizioni. I dubbi (in privato) su Trump

Meloni in fuga dal Parlamento sull’Iran: monologo della premier alla radio per il sì al referendum sulla giustiziaMeloni in fuga dal Parlamento fa monologhi alla radio per il sì al referendum sulla giustizia e attacca nuovamente i magistrati ... lanotiziagiornale.it

Meloni andrà in Parlamento l'11 marzo sul Consiglio Ue e l'Iran. Bufera delle opposizioniLa premier Giorgia Meloni terrà comunicazioni sulla situazione internazionale e sul consiglio Ue mercoledì 11 marzo alle 15 alla Camera. Lo ha deciso la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. La ... ansa.it

